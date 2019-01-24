На Героев Труда ограбили автомобиль (ФОТО)

Неизвестные разбили стекло и украли сумку.
21 января около 18:24 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Героев Труда из автомобиля 19-летнего мужчину неизвестные похитили сумку с денежными средствами и документами.
Злоумышленники проникли в автомобиль, разбив переднее стекло с пассажирской стороны.
Во время отработки территории Киевского района работники полиции задержали неподалеку от места совершения преступления 39 и 43-летних мужчин. Украденная сумка была у них. Вещественные доказательства изъяты.
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