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24.01.2019  10:57   

Замерзших на Печенежском водохранилище рыбаков спасли сотрудники ГСЧС

23 января были спасены 5 рыбаков, которые не смогли выехать из замерзшего Печенежского водохранилища.


// ГСЧС

В 18:36 рыбаки позвонили по номеру «101» и сообщили, что их легковушку Renault Kangoo замело на льду возле с. Хотомля Волчанского района. Люди замерзли и просили помощи.

На их спасение немедленно выехало оперативное отделение на передвижном пункте обогрева (КУНГ), что на базе автомобиля повышенной проходимости ЗиЛ 131.

Спасатели медленно продвигались сквозь метровые сугробы, но и они попали в такие сугробы, что дальше двигаться было невозможно.

Поэтому спасатели еще около километра двигались пешком, пока на поверхности водоема не наткнулись на шедших навстречу рыбаков. Все время с ними держали связь, оказывали психологическую помощь и корректировали направление движения.

Всех рыбаков доставили в КУНГ, где они смогли обогреться и успокоиться, а затем - на пожарный пост в поселке Старый Салтов, где их накормили и напоили чаем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  рыбаки, гсчс, харьков
 
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