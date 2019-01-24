Замерзших на Печенежском водохранилище рыбаков спасли сотрудники ГСЧС

23 января были спасены 5 рыбаков, которые не смогли выехать из замерзшего Печенежского водохранилища.
В 18:36 рыбаки позвонили по номеру «101» и сообщили, что их легковушку Renault Kangoo замело на льду возле с. Хотомля Волчанского района. Люди замерзли и просили помощи.
На их спасение немедленно выехало оперативное отделение на передвижном пункте обогрева (КУНГ), что на базе автомобиля повышенной проходимости ЗиЛ 131.
Спасатели медленно продвигались сквозь метровые сугробы, но и они попали в такие сугробы, что дальше двигаться было невозможно.
Поэтому спасатели еще около километра двигались пешком, пока на поверхности водоема не наткнулись на шедших навстречу рыбаков. Все время с ними держали связь, оказывали психологическую помощь и корректировали направление движения.
Всех рыбаков доставили в КУНГ, где они смогли обогреться и успокоиться, а затем - на пожарный пост в поселке Старый Салтов, где их накормили и напоили чаем.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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