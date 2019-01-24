24.01.2019 10:57

Замерзших на Печенежском водохранилище рыбаков спасли сотрудники ГСЧС

23 января были спасены 5 рыбаков, которые не смогли выехать из замерзшего Печенежского водохранилища.



// ГСЧС

В 18:36 рыбаки позвонили по номеру «101» и сообщили, что их легковушку Renault Kangoo замело на льду возле с. Хотомля Волчанского района. Люди замерзли и просили помощи.

На их спасение немедленно выехало оперативное отделение на передвижном пункте обогрева (КУНГ), что на базе автомобиля повышенной проходимости ЗиЛ 131.

Спасатели медленно продвигались сквозь метровые сугробы, но и они попали в такие сугробы, что дальше двигаться было невозможно.

Поэтому спасатели еще около километра двигались пешком, пока на поверхности водоема не наткнулись на шедших навстречу рыбаков. Все время с ними держали связь, оказывали психологическую помощь и корректировали направление движения.



Всех рыбаков доставили в КУНГ, где они смогли обогреться и успокоиться, а затем - на пожарный пост в поселке Старый Салтов, где их накормили и напоили чаем.