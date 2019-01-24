24.01.2019 11:29

25 автомобилей вызволили харьковские спасатели из снежных сугробов (ФОТО)

За последние сутки спасатели 12 раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы или скользкие участки дорог.



// ГСЧС

В общем спасатели оказали помощь водителям 25 автомобилей, среди которых карета скорой помощи, 6 легковушек, 21 грузовик. В этих автомобилях находились по меньшей мере 58 человек, из которых 3 ребенка.



– Индустриальный район Харькова: на ул. С. Тархова, 13 грузовик Volvo застрял на скользкой дороге и не мог сдвинуться с места;



– Волчанский район: на выезде из с. Старый Салтов образовалась пробка из 12 грузовиков, которые не могли преодолеть затяжной подъем, а в с. Белый Колодец на ул. Волчанской грузовик DAF не преодолел скользкий участок дороги;



– Харьковский район: спасатели освободили карету скорой медицинской помощи, которая застряла на железнодорожной станции Жихор, ул. Железнодорожная, 55 и доставили бригаду медиков к больному.



– Сахновщанского район: на автодорога «Шевченково – Сахновщина» отбуксирован автомобиль ГАЗель Сахновщинского отделения «Укрпочта»;



– Печенежский район: в с. Пятницкое помогли водителям автомобилей ГАЗ-53, ВАЗ 2107 и ВАЗ-2101 выбраться из снежного заноса. В машинах находились 11 взрослых и 2 детей. А на автодороге «Печенеги – Юрченково» вытащили легковушку Chevrolet Aveo с 4 пассажирами;



– Барвенковский район: за пределами с. Новодмитровка в снежном сугробе оказались автомобили ВАЗ-21112 и МАN с 9 людьми, из которых один ребенок;



– Лозовской район: за пределами с. Новоивановка на автодороге «Лозовая – Павлоград» спасатели вытащили из заносов в овраге 2 грузовика и 1 легковой автомобиль, а возле с. Украинский – еще 1 грузовик и 1 легковушку;



– Шевченковский район: в с. Шевченко на ул. Шевченко, прицеп КамАЗа перегородил проезжую часть дороги и спасателям пришлось освобождать ее.



После оказания помощи водители и пассажиры всех авто смогли самостоятельно продолжить движение к местам назначения.