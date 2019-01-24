25 автомобилей вызволили харьковские спасатели из снежных сугробов (ФОТО)

За последние сутки спасатели 12 раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы или скользкие участки дорог.
В общем спасатели оказали помощь водителям 25 автомобилей, среди которых карета скорой помощи, 6 легковушек, 21 грузовик. В этих автомобилях находились по меньшей мере 58 человек, из которых 3 ребенка.
– Индустриальный район Харькова: на ул. С. Тархова, 13 грузовик Volvo застрял на скользкой дороге и не мог сдвинуться с места;
– Волчанский район: на выезде из с. Старый Салтов образовалась пробка из 12 грузовиков, которые не могли преодолеть затяжной подъем, а в с. Белый Колодец на ул. Волчанской грузовик DAF не преодолел скользкий участок дороги;
– Харьковский район: спасатели освободили карету скорой медицинской помощи, которая застряла на железнодорожной станции Жихор, ул. Железнодорожная, 55 и доставили бригаду медиков к больному.
– Сахновщанского район: на автодорога «Шевченково – Сахновщина» отбуксирован автомобиль ГАЗель Сахновщинского отделения «Укрпочта»;
– Печенежский район: в с. Пятницкое помогли водителям автомобилей ГАЗ-53, ВАЗ 2107 и ВАЗ-2101 выбраться из снежного заноса. В машинах находились 11 взрослых и 2 детей. А на автодороге «Печенеги – Юрченково» вытащили легковушку Chevrolet Aveo с 4 пассажирами;
– Барвенковский район: за пределами с. Новодмитровка в снежном сугробе оказались автомобили ВАЗ-21112 и МАN с 9 людьми, из которых один ребенок;
– Лозовской район: за пределами с. Новоивановка на автодороге «Лозовая – Павлоград» спасатели вытащили из заносов в овраге 2 грузовика и 1 легковой автомобиль, а возле с. Украинский – еще 1 грузовик и 1 легковушку;
– Шевченковский район: в с. Шевченко на ул. Шевченко, прицеп КамАЗа перегородил проезжую часть дороги и спасателям пришлось освобождать ее.
После оказания помощи водители и пассажиры всех авто смогли самостоятельно продолжить движение к местам назначения.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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