Ударила мужа ножом и сбежала: злоумышленница более года скрывался от следствия под Харьковом

Харьковские правоохранители разыскали скандальную женщину, которая скрывалась от расследования через нанесение тяжких телесных повреждений своему мужу
По данным полиции, задержали женщину во время отработки территории города. Полицейские во время проверки документов по базе данных установили, что 42-летняя женщина находится в розыске как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
В 2017 году злоумышленница ударила ножом своего мужа и убежала.
Как выяснилось, все это время она скрывалась в Харьковской области.
Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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