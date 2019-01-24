Главная Новости Криминал и происшествия Ударила мужа ножом и сбежала: злоумышленница более года скрывался от следствия под Харьковом
24.01.2019  11:45   

Ударила мужа ножом и сбежала: злоумышленница более года скрывался от следствия под Харьковом

Харьковские правоохранители разыскали скандальную женщину, которая скрывалась от расследования через нанесение тяжких телесных повреждений своему мужу


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По данным полиции, задержали женщину во время отработки территории города. Полицейские во время проверки документов по базе данных установили, что 42-летняя женщина находится в розыске как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В 2017 году злоумышленница ударила ножом своего мужа и убежала.

Как выяснилось, все это время она скрывалась в Харьковской области.

Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  криминал, поножовщина, харьков, полиция, отработка города
 
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