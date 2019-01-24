В подъезде мужчину ранили ножом

Нападавший задержан.
Инцидент произошел 22 января на лестничной площадке в подъезде дома по улице Михайловской
Как выяснило следствие, 47-летнего харьковчанин в ходе внезапной ссоры нанес ножевое ранение в грудную клетку 27-летнему мужчине.
В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.
Нападавшего задержали работники Московского отдела полиции.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажн.:
давл.:
ветер: