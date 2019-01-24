Главная Новости Криминал и происшествия В подъезде мужчину ранили ножом
24.01.2019  12:01   

В подъезде мужчину ранили ножом

Нападавший задержан.


// Нацполиция

Инцидент произошел 22 января на лестничной площадке в подъезде дома по улице Михайловской

Как выяснило следствие, 47-летнего харьковчанин в ходе внезапной ссоры нанес ножевое ранение в грудную клетку 27-летнему мужчине.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Нападавшего задержали работники Московского отдела полиции.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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