15-летняя девушка ушла из дома и чуть не замерзла

Несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из дома, разыскала полиция.
23 января в полицию Краснокутского отделения обратилась жительница села Пархомовка. Она сообщила, что утром ушла из дома, оставив дочь одну, а вечером, когда вернулась, обнаружила ее отсутствие.
Правоохранители почти всю ночь разыскивали юную беглянку - опросили знакомых и друзей пропавшей, отработали места, куда она могла бы пойти, развлекательные заведения и кафе.
Несмотря на сложные погодные условия правоохранители осуществили комплекс розыскных мероприятий и установили его местонахождение.
Девушку нашли в одном из домов местных жителей, к которым она обратилась с просьбой отогреться.
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Полицейские вернули ее домой.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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