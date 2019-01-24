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24.01.2019  13:03   

15-летняя девушка ушла из дома и чуть не замерзла

Несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из дома, разыскала полиция.


// Facebook

23 января в полицию Краснокутского отделения обратилась жительница села Пархомовка. Она сообщила, что утром ушла из дома, оставив дочь одну, а вечером, когда вернулась, обнаружила ее отсутствие.

Правоохранители почти всю ночь разыскивали юную беглянку - опросили знакомых и друзей пропавшей, отработали места, куда она могла бы пойти, развлекательные заведения и кафе.

Несмотря на сложные погодные условия правоохранители осуществили комплекс розыскных мероприятий и установили его местонахождение.

Девушку нашли в одном из домов местных жителей, к которым она обратилась с просьбой отогреться.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Полицейские вернули ее домой.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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