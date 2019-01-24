24.01.2019 14:23

Воровка, обчищавшая карманы покупателей, отдохнет от криминального заработка в тюрьме (ФОТО)

В пригороде Харькова копы задержали опытную преступницу.



Воровка, обчищавшая карманы покупателей, отдохнет от криминального заработка в тюрьме (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть Балаклейского отдела от горожан начали поступать заявления о кражах кошельков.

В основном это были покупатели небольших магазинов и супермаркета.

В ходе отработки территории Харьковской области и проведения негласных мероприятий, личность злоумышленницы было установлена и она доставлена в отдел полиции.

Полицейские выяснили, что женщина под видом покупателя приходила в магазин, расспрашивала продавцов о каких-то мелочах, а сама тем временем высматривала кошельки вероятных пострадавших.

Когда удавалось что-то украсть, тихо уходила. Добычей злоумышленницы становились не только наличные, но и банковские карты.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.