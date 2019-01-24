24.01.2019 15:42

Уловка угонщика не спасла его от тюрьмы (ФОТО)

Полицейские в ходе отработки территории Харькова задержали хитрого преступника.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в конце прошлого года в Основянский отдел полиции обратился пострадавший с заявлением о похищении автомобиля, который он оставил во дворе дома по месту жительства.

Сотрудники Основянского отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в совершении преступления разоблачили 34-летнего ранее судимого мужчину, который обоснованно подозревается в содеянном.

Установлено, что злоумышленник после завладения автомобилем изменил государственный регистрационный знак на регистрационный знак другого государства и использовал автомобиль для собственных дел.

По данному факту следоваателем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.