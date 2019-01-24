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24.01.2019  15:42   

Уловка угонщика не спасла его от тюрьмы (ФОТО)

Полицейские в ходе отработки территории Харькова задержали хитрого преступника.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в конце прошлого года в Основянский отдел полиции обратился пострадавший с заявлением о похищении автомобиля, который он оставил во дворе дома по месту жительства.
 
Сотрудники Основянского отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в совершении преступления разоблачили 34-летнего ранее судимого мужчину, который обоснованно подозревается в содеянном.
 
Установлено, что злоумышленник после завладения автомобилем изменил государственный регистрационный знак на регистрационный знак другого государства и использовал автомобиль для собственных дел.
 
По данному факту следоваателем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хитрый угонщик, задержан, харьков
 
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