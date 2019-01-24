24.01.2019 15:15

Харьковского полицейского подозревают в систематическом вымогательстве взяток с предпринимателя - прокурор области

Прокуратура области утвердила подозрение в получении неправомерной выгоды оперуполномоченному отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



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Как сообщил во время брифинга по итогам работы правоохранительной системы региона в 2018 году прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, старший лейтенант наладил схему незаконного обогащения за счет бизнесменов.

«Полицейский требовал деньги у женщины-предпринимателя, которая арендовала помещение на территории одного из харьковских заводов под цех по производству обуви. Мужчина объяснил, что осуществляет оперативное обслуживание указанной территории, и если предприниматель не хочет иметь никаких проблем с бизнесом, в том числе со стороны правоохранительных органов, она каждые полгода платить ему 500 долл. Женщина согласилась на условия силовика. В конце декабря прошлого года она передала подозреваемому 14 тыс. грн. Такую же сумму за беспрепятственное ведение бизнеса в следующие полгода предприниматель отдала ему в январе этого года », - рассказал прокурор области.

Полицейского задержали возле одного из торговых центров г. Харькова во время получения неправомерной выгоды. Сейчас по требованию прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 384 тыс. Грн.

Досудебное расследование проводит УСБУ в Харьковской области, прокуратура процессуально руководит в производстве. Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры области.