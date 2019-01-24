Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Окружной: фура и легковушка сошлись в лобовую (ВИДЕО)
24.01.2019  17:00   

ДТП на Окружной: фура и легковушка сошлись в лобовую (ВИДЕО)

В результате столкновения никто не пострадал.


// Патрульная полиция

Авария произошла 24 января около 8:00 на улице Леся Сердюка, 57.

Участниками ДТП стали автомобили Mercedes (фура) и Chevrolet Aveo.

По предварительной информации водитель автомобиля Mercedes нарушил требования п. 16.6 ПДД Украины, не предоставив преимущество в движении авто Chevrolet Aveo.

На водителя Mercedes полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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