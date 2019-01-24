24.01.2019 18:21

Смерть замученного ребенка: теперь срок грозит ювенальному инспектору

Прокуратура области сообщила о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка (ч. 2 ст. 367 УК Украины), старшему инспектору ювенальной превенции одного из районных отделов полиции.



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Как рассказал на брифинге по итогам работы правоохранительной системы региона в 2018 году прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, 12 сентября 2017 в райотдел поступило сообщение о возможных фактов применения физической силы к малолетнего ребенка со стороны родителей.

«Проверку по данному сообщению было провести подозреваемая. Однако, по мнению следователей, она проигнорировала свои рабочие обязанности и не приняла никаких мер. В частности, не провела проверку по фактам насилия в семье и необходимости изъятия ребенка из семьи, превентивные меры с родителями и тому подобное. Кроме того, сведения о преступлении не были внесены в Единый реестр досудебных расследований », - отметил прокурор области.

Сообщение подозреваемая рассмотрела всего за 2 недели после его поступления - уже после смерти 3-летнего мальчика от пыток и систематических побоев.

Как выяснило следствие, погибшего малыша и его старшего брата бил отец. При этом все происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательство. После очередного избиения в августе 2017 в 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ела. Потом - впала в кому. Даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. Однако спасти мальчика не удалось.

Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, носило характер особого мучения и продолжалось более года.

За недобросовестное отношение к служебным обязанностям, приведшие к трагедии, ювенальная инспектору грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, родители погибшего мальчика сейчас уже отбывают наказание. Приговором Октябрьского районного суда Харькова отца-изверга приговорили к 10 годам лишения свободы. Матери назначили наказание в виде 8 лет за решеткой. Кроме того, к уголовной ответственности привлечен директор районной службы по делам детей.

Сейчас также продолжается судебный рассмотрение уголовного производства в отношении директора Центра социальных служб для семьи, детей, молодежи и спорта по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).