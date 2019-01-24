24.01.2019 19:11

Любителя выращивать травку у себя в огороде задержали копы (ФОТО)

Работники полиции сообщили о подозрении мужчине, который хранил по месту жительства более 5 килограммов маковой соломки.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщило ГУ Нацполиции, как установили полицейские, мужчина выращивал наркосодержащие растения на огороде для собственного потребления.

Согласно заключению экспертного исследования, наркотик весом 5361 грамм - маковая соломка.

Также, во время время обыска 4 января работники полиции обнаружили у жителя села Гнилица самогонный аппарат.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 176 (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.