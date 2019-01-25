Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине поймали иностранцев, ограбивших ювелирный на Крещение (ФОТО)
25.01.2019  08:18   

На Харьковщине поймали иностранцев, ограбивших ювелирный на Крещение (ФОТО)

У преступников изъято боле полутора килограммов ювелирных украшений.


// Facebook/Vyacheslav.Abroskin

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня (24 января – прим. ред.) сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУНП в Харьковской области в ходе отработки региона задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении вооруженного  нападения на ювелирный магазин, имевшего место 19 января, в Кривом Роге. Изъято более 1,5 кг ювелирных украшений», – написал он в Facebook.

Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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