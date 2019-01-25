На Харьковщине поймали иностранцев, ограбивших ювелирный на Крещение (ФОТО)

У преступников изъято боле полутора килограммов ювелирных украшений.
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Сегодня (24 января – прим. ред.) сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУНП в Харьковской области в ходе отработки региона задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении вооруженного нападения на ювелирный магазин, имевшего место 19 января, в Кривом Роге. Изъято более 1,5 кг ювелирных украшений», – написал он в Facebook.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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