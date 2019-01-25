В Харькове задержали «Ночного волка» ЛНР

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове боевика террористической организации «ЛНР».
Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой «добровольной народной дружины МВД ЛНР «Ночные волки», он выполнял задание террористов с боевого охранения и обслуживания тяжелой бронированной техники и артиллерии.
Также злоумышленник сопровождал транспортные средства боевиков, перевозивших временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.
Следователями Управления СБУ в Харьковской области относительно фигуранта дела начато уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством прокуратуры.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажн.:
давл.:
ветер: