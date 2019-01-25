25.01.2019 08:38

В Харькове задержали «Ночного волка» ЛНР

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове боевика террористической организации «ЛНР».



// Укринформ

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой «добровольной народной дружины МВД ЛНР «Ночные волки», он выполнял задание террористов с боевого охранения и обслуживания тяжелой бронированной техники и артиллерии.



Также злоумышленник сопровождал транспортные средства боевиков, перевозивших временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.



Следователями Управления СБУ в Харьковской области относительно фигуранта дела начато уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.



Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством прокуратуры.