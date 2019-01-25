Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской грузовик столкнулся с трамваем: пострадала вагоновожатая (ФОТО)
25.01.2019  09:56   

На Клочковской грузовик столкнулся с трамваем: пострадала вагоновожатая (ФОТО)

Женщину госпитализировали с травмой ноги.


// Facebook

О происшествии на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

«Ежели ты в такую погоду выехал на лысой резине - быть беде.

Клочки - пр. Победы. Видимо, водитель фуры надеялся проскочить на уже минающий разрешающий сигнал светофора, поздно заметил трамвай, который должен был пропустить, а вытормозить, как вы понимаете, на такой резине невозможно.

Вот и имеем вагоновожатую в Неотложке с травмой ноги, да так, что спасатели доставали из кабины, и два покореженных транспортных средства», – написал он.

Тэги:  дтп, харьков
 
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