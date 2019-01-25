25.01.2019 09:56

На Клочковской грузовик столкнулся с трамваем: пострадала вагоновожатая (ФОТО)

Женщину госпитализировали с травмой ноги.



// Facebook

О происшествии на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.



«Ежели ты в такую погоду выехал на лысой резине - быть беде.



Клочки - пр. Победы. Видимо, водитель фуры надеялся проскочить на уже минающий разрешающий сигнал светофора, поздно заметил трамвай, который должен был пропустить, а вытормозить, как вы понимаете, на такой резине невозможно.



Вот и имеем вагоновожатую в Неотложке с травмой ноги, да так, что спасатели доставали из кабины, и два покореженных транспортных средства», – написал он.