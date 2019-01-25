На Клочковской грузовик столкнулся с трамваем: пострадала вагоновожатая (ФОТО)

Женщину госпитализировали с травмой ноги.
О происшествии на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
«Ежели ты в такую погоду выехал на лысой резине - быть беде.
Клочки - пр. Победы. Видимо, водитель фуры надеялся проскочить на уже минающий разрешающий сигнал светофора, поздно заметил трамвай, который должен был пропустить, а вытормозить, как вы понимаете, на такой резине невозможно.
Вот и имеем вагоновожатую в Неотложке с травмой ноги, да так, что спасатели доставали из кабины, и два покореженных транспортных средства», – написал он.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и придерживаясь проверенных временем путей вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Нас ожидает резкое похолодание - до 17 градусов мороза ночью и -10 днем. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, гололед.
25 января 1858 года состоялось первое исполнение свадебного марша Мендельсона.
влажн.:
давл.:
ветер: