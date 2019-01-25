25.01.2019 10:29

Прокуратура не дала вместо торгового центра создать в центра Харькова мусорный полигон (ВИДЕО)

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в уголовном производстве по факту обустройства незаконного мусорного полигона на территории бывшего завода.



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Об этом, отвечая на вопросы журналистов, во время брифинга по итогам работы правоохранительной системы региона в 2018 году сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

«Производство в отношении двух лиц, организаторов несанкционированной свалки, уже рассматривается судом. Они полностью признали свою вину. По данным экспертизы, сумма ущерба от загрязнения участка составляет более 272 млн грн. Вред от самозахвата земли составила 6 млн 700 тыс. Грн. В рамках уголовного производства наложен арест на технику и имущество на 600 тыс. Грн. », - рассказал Ю. Данильченко.

Он также подчеркнул, что прокуратурой будут приниматься все необходимые меры представительского характера для возмещения убытков.

«Что касается деятельности свалки, в функции прокуратуры не входит охрана объектов, принадлежащих общине. За их сохранность и целевое использование соответствует Департамент Харьковского городского совета и местная администрация », - отметил прокурор области.

Напомним, в октябре 2018 прокуратура совместно с УЗЭ обнаружила действующий несанкционированный мусорный полигон в центре Харькова. Часть земель на участке площадью 8 га на территории бывшего завода оказалась заваленной мусором.

Эти земли являются коммунальной собственностью. Ранее они находились в аренде одного из ООО. Там планировали возвести торговый центр, однако строительство так и не началось, а арендатор около 4 лет не платил деньги за пользование участком. Прокуратура обратилась в суд и разорвала договор аренды. Земля стоимостью более 140 млн. Грн. вернулась в собственность общины Харькова, под юрисдикцию горсовета.

Как выяснилось, на коммунальных землях оснащен несанкционированный полигон. На свалке работает специализированная грузовая техника и рабочие бригады, которые перебирают и сортируют мусор.

Указанное правонарушение было квалифицировано по ч. 1 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 239 УК Украины (самовольное занятие участка и загрязнения земель).