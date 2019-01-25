25.01.2019 11:11

Московский район: на пожаре спасены два харьковчанина из горевшей квартиры на 4-м этаже

24 января в 5:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на ул. Бучмы, 52 в Харькове.



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К месту вызова выехали 2 пожарно-спасательных подразделения в составе двух оперативных отделений и автолестница. По приезду спасателей стало известно, что пожар возник в квартире на четвертом этаже. В дымящиеся квартире пожарными были найдены двое мужчин 1977 и 1983 рождения - жители этого жилища. Они потеряли ориентацию в пространстве и не могли самостоятельно выйти из опасной зоны. Поэтому их немедленно вывели на свежий воздух. Только оперативность спасателей помогла спасти жизнь этим людям.

Пожар площадью 10 кв.м. локализовали в 06:00 и ликвидировали в 07:44. На его тушение привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава ГСЧС.

Вероятной причиной пожара является неосторожность с огнем.