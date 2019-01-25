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25.01.2019  10:59   

В полиции рассказали, как вышли на след грабителей ювелирки (ВИДЕО)

Злоумышленники были задержаны во время профилактической отработки территории Харьковской области.


// Нацполиция

Летом прошлого года в Золочевском районе Харьковщины неизвестные совершили разбойное нападение на семью фермера. Посреди ночи вооруженные воры ворвались в помещение пенсионера, избили, и под пытками заставили отдать все денежные сбережения. Работая над раскрытием этого тяжкого преступления, оперативники уголовного розыска вышли на группу лиц, уроженцев Азербайджана, причастных к его совершению.

Во время документирования преступной деятельности указанных лиц харьковские оперативники выяснили, что мужчины осенью прошлого года совершили аналогичный дерзкий разбой на фермера в Валковском районе, а 19 января - вооруженное нападение на ювелирный магазин в Кривом Роге.

24 января в рамках отработки территории харьковской области во время проведения полицейской спецоперации группа злоумышленников в возрасте от 25 до 45 лет была задержана. Ими оказались шестеро уроженцев Азербайджана. Правоохранители изъяли у них 1,6 кг изделий из золота, три пистолета и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании группы данных лиц в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, объявления им о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Задержанные также проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территориях Харьковской и Днепропетровской областей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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