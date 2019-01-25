25.01.2019 11:40

По результатам годовой работы правоохранительной системы раскрыто каждое второе предсуппление (фото, видео)

В прокуратуре области подвели итоги работы по предотвращению и противодействию преступности в регионе в 2018 году на координационном совещании руководителей правоохранительных органов под председательством прокурора области Юрия Данильченко.



(Фото Марии Зайцевой)

В мероприятии приняли участие председатель облгосадминистрации Юлия Светличная, руководители силовых структур региона.

Открывая совещание, прокурор области Юрий Данильченко отметил, что в прошлом году основное внимание правоохранительных ведомств области было уделено предотвращению проявлений терроризма, бандитизма, раскрытию уголовных нарушений, связанных с финансированием сепаратизма, незаконным использованием государственных средств и ресурсов.

Он отметил, что результаты работы областных компетентных органов в сфере противодействия организованной преступности получили высокую оценку со стороны руководства Генеральной прокуратуры Украины и Консультативного миссии Европейского союза.

«В прошлом году разоблачены два раза больше устойчивых преступных группировок по сравнению с 2017 годом (19 против 10). Этот показатель является вторым в государстве », - подчеркнул Ю. Данильченко.

Комментируя состояние противодействия преступности, прокурор области отметил, что несмотря на уменьшение показателя зарегистрированных уголовных преступлений имеет место рост уровня преступности (с 129 в 2017 году до 135 в 2018 году на 10 000 населения в области).

«В прошлом году учтено 36 000 преступлений. В 2017 году эта цифра была несколько меньше - 34986. Такая статистика обусловлена ​​увеличением количества преступлений против собственности, прежде всего, мошенничества и присвоений имущества, в сферах незаконного оборота наркотических средств и служебной, безопасности производства », - рассказал он.

Ю. Данильченко отметил, что правоохранителями региона раскрыто почти каждое второе преступление из всех зарегистрированных в прошлом году.

Особое внимание прокурор области уделил недопущению давления на бизнес в связи с окончанием моратория на проведение проверок: «С начала этого года восстановлено плановую деятельность по проверкам бизнеса, но это происходит не хаотично, а в соответствии с законом о государственном надзоре и контроль, предусматривает публикацию всех плановых мероприятий. Требую и в дальнейшем соблюдать порядок взаимодействия органов правопорядка и контроля с целью недопущения воздействия, в рамках уголовного преследования, на субъектов хозяйствования, злоупотреблений в этой сфере », - отметил он.