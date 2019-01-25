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25.01.2019  13:17   

ДТП за сутки: 92 аварии и почти 300 нарушений ПДД (ФОТО)

В аварии под Харьковом пострадали шесть человек..


//hk.npu.gov.ua
За минувшие сутки в Харькове и области произошло 92 ДТП
 
В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Изюм пострадали шесть человек в возрасте от 19 до 67 лет Все пострадавшие жители Изюмского района были доставлены в местную больницу. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
 
Авария произошла на автодороге Киев-Харьков-Довжанский на перекрестке улицы Софийская в городе Изюм 24 января в 18:53. 51-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, выполняя поворот влево, не предоставил преимущество в движении едущему навстречу автомобилю Renault Trafic под управлением 55-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.
 
В результате аварии переломы различных частей тела и ссадины получили водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Niva и три пассажира автомобиля Renault Trafic.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
 
Работниками патрульной полиции Харьковской области в течение суток вынесено 296 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
 
За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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