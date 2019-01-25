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25.01.2019  13:29   

Из Ростова прибыл пассажир с поддельным паспортом

Пограничники Харьковского отряда обнаружили паспорт, содержащий признаки частичной подделки.


// Госпогранслужба

24 января в пункт пропуска «Чугуновка» на въезд в Украину прибыл рейсовый автобус марки «Мерседес» сообщением «Ростов - Харьков». В нем в качестве пассажира следовал гражданин Украины, 1998 года рождения.

Во время проверки документов у пограничного наряда возникли сомнения относительно действительности его паспорта. При дальнейшем изучении пограничники обнаружили на документе признаки частичной подделки. Также, в ходе проведения указанных мероприятий было установлено, что мужчина накануне пересек границу во временно закрытом пункте пропуска на границе между Россией и Украиной.

Сейчас за незаконное пересечение границы на гражданина составлены соответствующие административные материалы. Паспорт вместе с владельцем передан сотрудникам Национальной полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов».

Источник:   Восточное управление ГПСУ
 Тэги:  паспорт, пограничники, харьков
 
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