25.01.2019 16:19

Воришки с Немышли и странный тип с тротилом пойманы полицией (ФОТО, ВИДЕО)

Всего за сутки раскрыто 26 преступлений.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщиди в ГУ Нацполиции, в ходе отработки территории экипаж патрульной полиции разоблачил 18 и 15-летнего парней, которые взломали форточки и проникли в магазин на улице Немышлянской, завладев деньгами из кассы в сумме 400 гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей. По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Полицейские на станции Основа совместно с работниками отдела криминальной полиции Основянского отдела полиции на проспекте Гагарина обнаружили и изъяли у 31-летнего харьковчанина 22 патрона и тротиловую шашку. Вещественные доказательства направлены на исследование. Следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Всего за сутки 32 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Работниками полиции проверено 8 объектов разрешительной системы с оружием и взрывчатыми материалами, 440 владельцев огнестрельного оружия, за нарушение правил изъято 2 единицы оружия, 37 владельцев привлечены к административной ответственности. Отработано 458 объектов - ломбарды, рынки, места отдыха граждан, гаражные кооперативы, автовокзалы и железнодорожные вокзалы, станции технического обслуживания.

Полицейскими составлено 167 протоколов по фактам административных правонарушений. Из них 17 - по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах), 16 - по статье 178 (распитие спиртных напитков в общественных местах и ​​появление в общественных местах в пьяном виде), 3 - по статье 187 (нарушение правил административного надзора) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в городе и области в круглосуточном режиме работает 33 полицейских поста, для оперативного реагирования на преступления и их раскрытие по «горячим следам» создано 69 следственно-оперативных групп. Для предупреждения уличной преступности увеличено количество нарядов, сейчас в городе работает 46 мобильных групп патрульной полиции и 55 пеших патрулей. Координацию действий полиции круглосуточно обеспечивает Ситуационный центр Главного управления.