В тяжелом состоянии: раненый в Харькове офицер полиции пришел в себя

Офицер харьковского уголовного розыска Алексей Логвиненко, в которого стреляли неизвестные, уже несколько дней находится в сознании, сообщил начальник областного управления Национальной полиции Украины Олег Бех.
"Он пришел в сознание, его отключили от аппарата искусственного дыхания, но он по-прежнему в реанимации", — рассказал Бех. Алексей Логвиненко по-прежнему остается в реанимации.
Полиция ищет преступников, которые пытались убить офицера. По одной из версий, нападение могло быть связано с людьми, причастными к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Рассматривают и возможность мести офицеру за расследование против организованной преступной группы, которая орудует в Харькове.
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