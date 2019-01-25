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25.01.2019  16:50   

Ночной угонщик пойман копами (ФОТО)

Преступник успел перегнать машину в другой район.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что неизвестные незаконно завладели автомобилем 35-летнего жителя поселка Мурафа Краснокутского района поступило в местный отдел полиции 16 января.
 
Мужчина сообщил, что около 3:00 16 января оставил свой автомобиль «Honda Accord» возле двора дома, а утром обнаружил его отсутствие.
 
В ходе комплексной отработки территории Харьковской области участковые офицеры полиции обнаружили данный автомобиль на территории Валковского района и установили лицо, причастное к совершению данного преступления.
 
Им оказался 34-летний ранее судимый житель Близнюковского района.
 
Следователем было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ночной угонщик, задержание, харьков
 
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