25.01.2019 16:50

Ночной угонщик пойман копами (ФОТО)

Преступник успел перегнать машину в другой район.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что неизвестные незаконно завладели автомобилем 35-летнего жителя поселка Мурафа Краснокутского района поступило в местный отдел полиции 16 января.

Мужчина сообщил, что около 3:00 16 января оставил свой автомобиль «Honda Accord» возле двора дома, а утром обнаружил его отсутствие.

В ходе комплексной отработки территории Харьковской области участковые офицеры полиции обнаружили данный автомобиль на территории Валковского района и установили лицо, причастное к совершению данного преступления.

Им оказался 34-летний ранее судимый житель Близнюковского района.

Следователем было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.