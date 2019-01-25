25.01.2019 16:31

Боевика с Донбасса задержали в Харькове с арсеналом оружия (ВИДЕО, ФОТО)

Сотрудники СБУ обнаружили в Харькове и задержали боевика террористической организации «Л/ДНР».



// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова, уроженец одной из республик Кавказа, в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшие территории Луганской и Донецкой областей, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула..

Боевик находился в составе незаконных вооруженных формирований «ДШБ ДНР», «Казачий союз «Войска Донского ДНР», специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона террористов «ЛНР» «Заря» харьковчанин также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи г. Дебальцево Донецкой области.



Вернувшись в Харьков на «отдых», боевик продолжал поддерживать контакты с представителями террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях. По информации СБУ, в ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам «ЛНР».

Правоохранители провели обыск частного домовладения в Харькове, где жил злоумышленник, во время которого обнаружено и изъято семь боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов.

Боевик задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Управления СБ Украины в Харьковской сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.





