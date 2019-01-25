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25.01.2019  18:40   

В метро внезапно скончался пожилой мужчина (ФОТО)

Трагедия произошла на станции метро Завод имени Малышева.


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Как сообщили в пресс-службе Харьковского метроплитена, "в 16:10 к дежурной по вестибюлю станции "Завод им. Малышева" обратился пожилой мужчина и сообщил, что ему плохо.

Наша сотрудница вызвала "скорую".

В 16:28 он упал и потерял сознание.

В 16:30 прибыли медики и констатировали смерть."

Как сообщает МГ Объектив, ссылаясь на копов,  приехавших позже, пассажиру было 70 лет.

Тэги:  внезапная смерть в метро, умер пожилой мужчина, харьков
 
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