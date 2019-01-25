В метро внезапно скончался пожилой мужчина (ФОТО)

Трагедия произошла на станции метро Завод имени Малышева.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского метроплитена, "в 16:10 к дежурной по вестибюлю станции "Завод им. Малышева" обратился пожилой мужчина и сообщил, что ему плохо.
Наша сотрудница вызвала "скорую".
В 16:28 он упал и потерял сознание.
В 16:30 прибыли медики и констатировали смерть."
Как сообщает МГ Объектив, ссылаясь на копов, приехавших позже, пассажиру было 70 лет.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и придерживаясь проверенных временем путей вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
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