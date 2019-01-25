25.01.2019 19:51

Мужчина зарубил знакомого, пристававшего к его возлюбленной

Суд вынес приговор - 12 лет тюрьмы.



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Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который застал сожительницу со знакомым и зарубил его.

3 марта 2018 года уроженец Богодухова поссорился с потерпевшим и избил его, а затем перетащил в коридор.

Там мужчина связал соперника электропроводом и шнурком, после чего перенес в сарай и нанес жертве два удара топором по затылку.

Тем не менее, пострадавший оставался в живых еще около 12 часов и скончался лишь в машине скорой помощи по пути в больницу.

Сам обвиняемый не стал отпираться и признал свою вину.

Основные показания по делу дал его сын. Несовершеннолетний рассказал, что в день трагедии к ним пришел знакомый матери.

Он выпил с его бабушкой водки, а затем стал таскать женщину за волосы и требовать "добавки".

Когда харьковчанка ушла, потерпевший подсел на кровать к матери свидетеля, трогал ее под одеялом и снял халат.

Тогда мальчик позвонил отцу и тот пообещал прийти.

За умышленное убийство суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы.

Кроме того, уроженцу Богодухова предстоит заплатить матери жертвы компенсацию в размере 154 тысяч гривен.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.