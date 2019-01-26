Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове изнасиловали и ограбили провизора аптеки (ФОТО)
26.01.2019  10:25   

В Харькове изнасиловали и ограбили провизора аптеки (ФОТО)

Личность злоумышленника полицейские установили течение двух часов.


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Информация о преступлении поступила в полицию Немышлянского отдела в пятницу, 25 января, около 17:25.

Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном.

На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав территориального подразделения полиции. Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападающем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение ограбления. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  изнасилование, полиция, харьков
 
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