Таксисту предложили купить гранату (ФОТО)

Патрульные обнаружили и изъяли гранату «Ф-1» и запал типа «УЗРГМ» у 26-летнего харьковчанина.
Мужчина предложил купить боеприпасы таксисту. Изъятое направлено на экспертизу.
В настоящее время полицейские устанавливают место приобретения и цель хранения опасных предметов.
Следователями Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Всего за минувшие сутки на Харьковщине по «горячим следам» раскрыто 21 преступление. Полицейские раскрыли грабеж, 11 краж и другие уголовные преступления. Разыскано 4 человек, скрывающихся от органов следствия и суда.
62 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Работниками полиции проверено 6 объектов разрешительной системы с оружием и взрывчатыми материалами, 494 владельцы огнестрельного оружия, за нарушение правил изъято 5 единиц оружия, 23 владельцы привлечены к административной ответственности. Отработано 426 объектов - ломбарды, рынки, места отдыха граждан, гаражные кооперативы, автовокзалы и железнодорожные вокзалы, станции технического обслуживания.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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