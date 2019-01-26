26.01.2019 13:27

Таксисту предложили купить гранату (ФОТО)

Патрульные обнаружили и изъяли гранату «Ф-1» и запал типа «УЗРГМ» у 26-летнего харьковчанина.



// Нацполиция

Мужчина предложил купить боеприпасы таксисту. Изъятое направлено на экспертизу.

В настоящее время полицейские устанавливают место приобретения и цель хранения опасных предметов.

Следователями Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



Всего за минувшие сутки на Харьковщине по «горячим следам» раскрыто 21 преступление. Полицейские раскрыли грабеж, 11 краж и другие уголовные преступления. Разыскано 4 человек, скрывающихся от органов следствия и суда.

62 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Работниками полиции проверено 6 объектов разрешительной системы с оружием и взрывчатыми материалами, 494 владельцы огнестрельного оружия, за нарушение правил изъято 5 единиц оружия, 23 владельцы привлечены к административной ответственности. Отработано 426 объектов - ломбарды, рынки, места отдыха граждан, гаражные кооперативы, автовокзалы и железнодорожные вокзалы, станции технического обслуживания.



