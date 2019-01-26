Работника элеватора насмерть засыпало зерном

ЧП произошло 25 января на предприятии в селе Губаревка Богодуховского района.
По предварительным данным, 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, в результате чего он погиб на месте.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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