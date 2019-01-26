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26.01.2019  14:32   

Работника элеватора насмерть засыпало зерном

ЧП произошло 25 января на предприятии в селе Губаревка Богодуховского района.


Status Quo

По предварительным данным, 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, в результате чего он погиб на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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