Рецидивист подбил сожительницу на кражу

24-річниий раніше судимий мешканець селища Савинці Балаклійського району разом зі своєю 28-річною співмешканкою викрали з домоволодіння всю електротехніку, побутові речі та продукти харчування.

Із відповідною заявою до Балаклійського відділу поліції звернувся 60-річний сусід потерпілих. Чоловік розповів правоохоронцям про те, що наглядає за будинком на час відсутності господарів.

В ході відпрацювання території району оперативники районної поліції затримали за «гарячими слідами» чоловіка та жінку, причетних до скоєння злочину.

Як виявилося, правопорушники виламали вікно та проникли до будинку. Звідти вони скоїли крадіжку майна та вивезли його на санчатах.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.