Рецидивист подбил сожительницу на кражу

Злоумышленники обокрали дачный дом на Харьковщине.
24-річниий раніше судимий мешканець селища Савинці Балаклійського району разом зі своєю 28-річною співмешканкою викрали з домоволодіння всю електротехніку, побутові речі та продукти харчування.
Із відповідною заявою до Балаклійського відділу поліції звернувся 60-річний сусід потерпілих. Чоловік розповів правоохоронцям про те, що наглядає за будинком на час відсутності господарів.
В ході відпрацювання території району оперативники районної поліції затримали за «гарячими слідами» чоловіка та жінку, причетних до скоєння злочину.
Як виявилося, правопорушники виламали вікно та проникли до будинку. Звідти вони скоїли крадіжку майна та вивезли його на санчатах.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
24-летний ранее судимый житель поселка Савинцы Балаклейского района вместе со своей 28-летней сожительницей похитили из домовладения всю электротехнику, бытовые вещи и продукты питания.
С соответствующим заявлением в Балаклейский отдела полиции обратился 60-летний сосед потерпевших. Мужчина рассказал правоохранителям о том, что следит за домом на время отсутствия хозяев.
В ходе отработки территории района оперативники районной полиции задержали по «горячим следам» мужчину и женщину, причастных к совершению преступления.
Как оказалось, правонарушители выломали окно и проникли в дом. Оттуда они совершили кражу имущества и вывезли его на санках.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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