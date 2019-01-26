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26.01.2019  16:40   

В летней кухне сгорел мужчина (ФОТО)

26 января в 1:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме села Водяное Краснокутского района.


// ГСЧС

На тушение выезжал дежурный караул 57-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

На момент прибытия спасателей летняя кухня пылала полностью. Площадь пожара составила 50 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели нашли под обломками разрушенных конструкций тело 60-летнего хозяина.

В 2:50 пожар локализован, в 8:45 ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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