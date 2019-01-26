В летней кухне сгорел мужчина (ФОТО)

26 января в 1:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме села Водяное Краснокутского района.
На тушение выезжал дежурный караул 57-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
На момент прибытия спасателей летняя кухня пылала полностью. Площадь пожара составила 50 кв.м.
Во время пожаротушения спасатели нашли под обломками разрушенных конструкций тело 60-летнего хозяина.
В 2:50 пожар локализован, в 8:45 ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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