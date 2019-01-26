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26.01.2019  13:53   

Полицейский Outlander попал в ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла 26 января около 9:20 возле села Жихар на дороге М-18 10 км.


// Facebook

Как сообщили в патрульной полиции, водитель авто ВАЗ 2110 нe придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилeм Mitsubishi Outlander подразделения группы ГУНП.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя ВАЗ 2110 составлен протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на ДТП пeрeдадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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