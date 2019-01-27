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27.01.2019  10:55   

Под Харьковом застрял рейсовый автобус

За прошедшие сутки спасатели оказали помощь водителям 4-х автомобилей, 1 рейсового автобуса и 1 троллейбуса, застрявших на заснеженных и скользких участках дороги.


// ГСЧС

На трассе Харьков-Щербаковка вблизи с. Русская Лозовая Дергачевского района, на скользком участке дороги застрял рейсовый автобус маршрута №1656 «Харьков-Русская Лозовая».

В автобусе находились водитель и 24 пассажира, среди которых 5 детей.

Для помощи к месту происшествия было направлено отделение службы спасения с 27-й пожарно-спасательной части Киевского района города Харькова.

Спасатели отбуксировали автобус со скользкой части дороги, после чего тот продолжил свой маршрут.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  непогода, гчсч, харьков
 
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