Под Харьковом застрял рейсовый автобус

За прошедшие сутки спасатели оказали помощь водителям 4-х автомобилей, 1 рейсового автобуса и 1 троллейбуса, застрявших на заснеженных и скользких участках дороги.
На трассе Харьков-Щербаковка вблизи с. Русская Лозовая Дергачевского района, на скользком участке дороги застрял рейсовый автобус маршрута №1656 «Харьков-Русская Лозовая».
В автобусе находились водитель и 24 пассажира, среди которых 5 детей.
Для помощи к месту происшествия было направлено отделение службы спасения с 27-й пожарно-спасательной части Киевского района города Харькова.
Спасатели отбуксировали автобус со скользкой части дороги, после чего тот продолжил свой маршрут.
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На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
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