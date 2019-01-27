27.01.2019 12:44

Мужчине по знакомству продали 100 литров воды вместо дизельного топлива

Нанесенный материальный ущерб оценивается в 2500 гривен.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Зачепиловского отделения полиции от 64-летнего жителя райцентра 22 января.



Во время досудебного расследования установлено, что потерпевший приобрел у своего знакомого около 100 литров дизельного топлива. Поскольку канистры были из-под горючего и имели характерный запах, у заявителя не возникло никаких сомнений относительно покупки. Мужчина обнаружил обман, когда решил заправить трактор.



Выездом на место происшествия участковые офицеры полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 29-летний местный житель, который в мошеннический способ решил подзаработать денег.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.