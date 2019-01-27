Главная Новости Криминал и происшествия Мужчине по знакомству продали 100 литров воды вместо дизельного топлива
27.01.2019  12:44   

Мужчине по знакомству продали 100 литров воды вместо дизельного топлива

Нанесенный материальный ущерб оценивается в 2500 гривен.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Зачепиловского отделения полиции от 64-летнего жителя райцентра 22 января.

Во время досудебного расследования установлено, что потерпевший приобрел у своего знакомого около 100 литров дизельного топлива. Поскольку канистры были из-под горючего и имели характерный запах, у заявителя не возникло никаких сомнений относительно покупки. Мужчина обнаружил обман, когда решил заправить трактор.

Выездом на место происшествия участковые офицеры полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 29-летний местный житель, который в мошеннический способ решил подзаработать денег.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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