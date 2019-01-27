27.01.2019 17:29

Криминальных авторитетов задержали с оружием и наркотиками

Злоумышленников разоблачили 24 января во время проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области.



// Нацполиция

У дома по улице Котлова полицейские задержали и провели личный обыск неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений лиц, которые имеют влияние на криминальную обстановку на территории региона - 44-летнего «смотрящего» по Харьковской области по прозвищу Валерсон и 44-летнего держателя «общака».



При проведении личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет «ПМ» и сверток с веществом белого цвета, похожей на наркотическое вещество «метадон», у другого изъято сверток с веществом, похожим на наркотическое вещество «метадон».



Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательского экспертного центра МВД Украины.



Следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.