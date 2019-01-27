Криминальных авторитетов задержали с оружием и наркотиками

Злоумышленников разоблачили 24 января во время проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области.
У дома по улице Котлова полицейские задержали и провели личный обыск неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений лиц, которые имеют влияние на криминальную обстановку на территории региона - 44-летнего «смотрящего» по Харьковской области по прозвищу Валерсон и 44-летнего держателя «общака».
При проведении личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет «ПМ» и сверток с веществом белого цвета, похожей на наркотическое вещество «метадон», у другого изъято сверток с веществом, похожим на наркотическое вещество «метадон».
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательского экспертного центра МВД Украины.
Следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Тема дня: четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Неделя начнется с понижения температуры. Облачно с прояснениями. Ночью снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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