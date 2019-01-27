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27.01.2019  17:29   

Криминальных авторитетов задержали с оружием и наркотиками

Злоумышленников разоблачили 24 января во время проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области.


// Нацполиция

У дома по улице Котлова полицейские задержали и провели личный обыск неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений лиц, которые имеют влияние на криминальную обстановку на территории региона - 44-летнего «смотрящего» по Харьковской области по прозвищу Валерсон и 44-летнего держателя «общака».

При проведении личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет «ПМ» и сверток с веществом белого цвета, похожей на наркотическое вещество «метадон», у другого изъято сверток с веществом, похожим на наркотическое вещество «метадон».

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательского экспертного центра МВД Украины.

Следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пистолет, наркотики, полиция, харьков
 
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