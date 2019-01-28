28.01.2019 08:27

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На Харьковщине разоблачили пограничника и его сообщника, которые за счет проставляли иностранцам отметки о пересечении границы

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На Харьковщине разоблачили пограничника и его сообщника, которые за счет проставляли иностранцам отметки о пересечении границы

27/01/19 - 17:36



Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с взаимодействующими правоохранительными органами ведут беспринципную борьбу по разоблачению и предупреждению коррупционных проявлений на границе.



Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с взаимодействующими правоохранительными органами ведут беспринципную борьбу по разоблачению и предупреждению коррупционных проявлений на границе.



Как результат, на взяточничестве разоблачен очередного военнослужащего пограничного ведомства, попытался наладить схему получения неправомерной выгоды используя служебное положение.



Пограничника и его сообщник задержан сегодня на Харьковщине группой из уполномоченных лиц Территориального управления Государственного бюро расследований расположенного в городе Полтава под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона Объединенных Сил, совместно с оперативными сотрудниками ГУ БКОП СБУ, Управление ВВБ ГНС Украины «Восток» и Харьковского управления ДВБ Нацполиции Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.



Военнослужащий одного из отделов Харьковского пограничного отряда вместе с сообщником, который ранее проходил службу в ДПС Украины требовали и получили у гражданина Украины 1250 долларов США за проставление отметок выезда из Украины и въезда в Украину в паспорта иностранных граждан. Таким образом они создавали видимость пересечения государственной границы Украины иностранцами, фактически противоправно легализируя статус иностранных граждан на территории Украины.



Взяточники задержаны непосредственно после получения последней части неправомерной выгоды в размере 500 долларов США.



В настоящее время проводятся обыски в квартире задержанных и других лиц. Также правоохранители устанавливают круг других причастных к совершению указанного преступления лиц.



Задержанным готовится сообщение о подозрении.