На Барабашово от снега рухнула крыша (ВИДЕО)

Пострадавших нет.
Обрушение произошло 27 января около 15:30 из-за сильных осадков, сообщили в пресс-службе рынка. По их словам, произошла деформация и частичное обрушение кровельного покрытия торгового ряда. Пострадавших нет. Страховочные технические конструкции позволили избежать повреждений торговых объектов.
Место происшествия было огорожено, выставлено оцепление силами контролеров, торговые объекты были обесточены.
«Служба эксплуатации торгового центра "Барабашово" с 27 января приведена в повышенную готовность в связи с возможностью повреждений кровельных покрытий ввиду аномальных погодных условий. Начиная с 28 января три раза в сутки будет проводиться обязательный мониторинг технического состояния кровельных покрытий», - отметили в пресс-службе.
Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети.
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