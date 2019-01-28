Главная Новости Криминал и происшествия ДТП создало затор на одном из проспектов Салтовки
28.01.2019  09:21   

ДТП создало затор на одном из проспектов Салтовки

Авария произошла на перекрестке, называемом в народе «50х50».


// Facebook/ХС

Утром 28 января произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сильная пробка со стороны Украины, старайтесь объезжать», – предупреждают водителей.

Тэги:  дтп, харьков
 
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