Главная Новости Криминал и происшествия Пожарные рассказали, как тушили торговый центр (ФОТО)
28.01.2019  10:13   

Пожарные рассказали, как тушили торговый центр (ФОТО)

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в трехэтажном торговом комплексе «Мираж» по улице Академика Павлова, 160 поступило спасателям 28 января в 3:42.

Сперва пожару был присвоен второй уровень сложности. На тушение выехали 4-х отделения на автоцистернах и 1-го отделения на автолестнице.

На момент прибытия спасателей было установлено, что огнем охвачены арендованные магазины на первом, втором и третьем этажах торгового комплекса «Мираж». Площадь пожара составила примерно 360 кв.м

Руководитель тушения пожара объявил о 3-м номере сложности пожара, после чего дополнительно были привлечены силы и средства пожарно-спасательных подразделений.

Пожар был локализован в 5:04, полностью ликвидирован в 8:05. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на еще большую площадь.

Всего в пожаротушения участвовали 8 единиц основной пожарной техники, 3 специальные автомобили и 45 человек личного состава ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.01 Криминал и происшествия На Салтовке горел торговый центр (ВИДЕО, ФОТО) 26.01 Криминал и происшествия В летней кухне сгорел мужчина (ФОТО) 25.01 Криминал и происшествия Московский район: на пожаре спасены два харьковчанина из горевшей квартиры на 4-м этаже
 
 

Видео

У Харкові копи по «гарячих слідах» затримали ґвалтівника. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 