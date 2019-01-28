28.01.2019 10:13

Пожарные рассказали, как тушили торговый центр (ФОТО)

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в трехэтажном торговом комплексе «Мираж» по улице Академика Павлова, 160 поступило спасателям 28 января в 3:42.



Сперва пожару был присвоен второй уровень сложности. На тушение выехали 4-х отделения на автоцистернах и 1-го отделения на автолестнице.



На момент прибытия спасателей было установлено, что огнем охвачены арендованные магазины на первом, втором и третьем этажах торгового комплекса «Мираж». Площадь пожара составила примерно 360 кв.м

Руководитель тушения пожара объявил о 3-м номере сложности пожара, после чего дополнительно были привлечены силы и средства пожарно-спасательных подразделений.



Пожар был локализован в 5:04, полностью ликвидирован в 8:05. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на еще большую площадь.

Всего в пожаротушения участвовали 8 единиц основной пожарной техники, 3 специальные автомобили и 45 человек личного состава ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.