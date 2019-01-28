Пожарные рассказали, как тушили торговый центр (ФОТО)

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Сообщение о пожаре в трехэтажном торговом комплексе «Мираж» по улице Академика Павлова, 160 поступило спасателям 28 января в 3:42.
Сперва пожару был присвоен второй уровень сложности. На тушение выехали 4-х отделения на автоцистернах и 1-го отделения на автолестнице.
На момент прибытия спасателей было установлено, что огнем охвачены арендованные магазины на первом, втором и третьем этажах торгового комплекса «Мираж». Площадь пожара составила примерно 360 кв.м
Руководитель тушения пожара объявил о 3-м номере сложности пожара, после чего дополнительно были привлечены силы и средства пожарно-спасательных подразделений.
Пожар был локализован в 5:04, полностью ликвидирован в 8:05. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на еще большую площадь.
Всего в пожаротушения участвовали 8 единиц основной пожарной техники, 3 специальные автомобили и 45 человек личного состава ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Вера в себя, которой сегодня наделят звезды, позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Неделя начнется с понижения температуры. Облачно с прояснениями. Ночью снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажн.:
давл.:
ветер: