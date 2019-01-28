Главная Новости Криминал и происшествия В Южном женщину насмерть сбил поезд
28.01.2019  10:24   

В Южном женщину насмерть сбил поезд

Авария произошла днем 27 января.


// Facebook

О происшествии сообщили в оперативной сводке ХОГА.

В 16:15 на платформе «Южный» пригородным электропоездом сообщением Лозовая - Харьков смертельно травмирована 77-летняя женщина, говорится в сообщении.

В результате происшествия произошли задержки движения двух пригородных электропоездов на 49 и 46 минут соответственно.

Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.11 Криминал и происшествия Маневровый тепловоз сбил женщину в наушниках 10.11 Криминал и происшествия Поезд сбил насмерть мужчину, который сидел на рельсах 01.11 Криминал и происшествия 16-летняя школьница попала под поезд
 
 

Видео

У Харкові копи по «гарячих слідах» затримали ґвалтівника. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 