В Южном женщину насмерть сбил поезд

Авария произошла днем 27 января.
О происшествии сообщили в оперативной сводке ХОГА.
В 16:15 на платформе «Южный» пригородным электропоездом сообщением Лозовая - Харьков смертельно травмирована 77-летняя женщина, говорится в сообщении.
В результате происшествия произошли задержки движения двух пригородных электропоездов на 49 и 46 минут соответственно.
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