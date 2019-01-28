По январской амнистии из харьковской колонии вышли десятки заключенных

25 января 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» проведена очередная комиссия по применению к осужденным поощрительных норм.
На заседании было рассмотрено 18 материалов. В частности, 6 осужденных был представлен к возможному применению условно-досрочного освобождения, 6 осужденных - на применение нормы о замене неотбытой части наказания более мягким и 6 представлены на замену условий содержания.
На основе информации предоставленной администрацией колонии и в ходе беседы с осужденными, члены комиссии пришли к выводу, что три человека добросовестным поведением и отношением к труду доказали свое исправление и единогласно принято решение о согласовании их условно-досрочного освобождения и направления материалов в суд.
С начала года 26 осужденных воспользовались правом применения к ним льгот.
«Каждый осужденный приложив максимум усилий, может как можно быстрее вернуться в родной дом и близких», - отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Явтушенко.
Вера в себя, которой сегодня наделят звезды, позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Неделя начнется с понижения температуры. Облачно с прояснениями. Ночью снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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