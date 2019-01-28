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28.01.2019  11:40   

По январской амнистии из харьковской колонии вышли десятки заключенных

25 января 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» проведена очередная комиссия по применению к осужденным поощрительных норм.


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На заседании было рассмотрено 18 материалов. В частности, 6 осужденных был представлен к возможному применению условно-досрочного освобождения, 6 осужденных - на применение нормы о замене неотбытой части наказания более мягким и 6 представлены на замену условий содержания.

На основе информации предоставленной администрацией колонии и в ходе беседы с осужденными, члены комиссии пришли к выводу, что три человека добросовестным поведением и отношением к труду доказали свое исправление и единогласно принято решение о согласовании их условно-досрочного освобождения и направления материалов в суд.

С начала года 26 осужденных воспользовались правом применения к ним льгот.

«Каждый осужденный приложив максимум усилий, может как можно быстрее вернуться в родной дом и близких», - отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Явтушенко.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  качановка, колония, харьков, амнистия, заключенные
 
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