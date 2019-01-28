28.01.2019 13:49

Афера провалилась: мошенникам придется выплатить более миллиона гривен

Прокуратура через суд обязала предприятие уплатить миллионный долг за незаконное пользование землями в промзоне



korrespondent.net

Как сообщает прокуратура, хозяйственный суд области удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с одного из ООО свыше 1200000 грн. долга за пользование земельным участком под недвижимостью.

По информации заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Натальи Коваленко, указанные помещения в промышленной зоне Харькова принадлежат предприятию с 2015 года.

Однако до сих пор необходимой документации на пользование участком площадью 0,7 га под зданиями товарищество не оформило и средств за аренду земли не платило. В результате накопилась указанная задолженность.

Сразу после вступления в силу судебного решения местная прокуратура примет меры для его реального исполнения и поступления задолженности по средств в городской бюджет.