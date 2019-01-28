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28.01.2019  14:14   

ДТП за сутки: 38 аварий и более 200 нарушений ПДД

Пострадали 3 человека.


rbc.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 38 ДТП
 
В результате аварий пострадали 3 человека.
 
Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 260 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
 
За управление в нетрезвом виде составлено 10 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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