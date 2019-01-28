28.01.2019 14:49

За один день хвостатые помощники копов обнаружили пять человек с наркотиками (ФОТО)

Любителей травки собаки находили как на стационарных постах, так и во время патрулирования.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 января на стационарном посту "ХТЗ" полицеськимы для проверки был остановлен автомобиль «BMW» под управлением 37-летнего водителя. При осмотре служебная собака своим поведением отметил куртку водителя. Мужчина признался, что имеет в кармане куртки бумажный сверток с наркотическим веществом - каннабисом.

Также был остановлен транспортное средство «Mercedes-Benz». При осмотре машины служебная собака указал на 21-летнего пассажира транспортного средства. Мужчина сообщил, что в рюкзаке бумажный сверток с веществом растительного происхождения - каннабисом.

В тот же день на стационарном посту «Песочин» для проверки полицейские остановили автомобиль «Hyndai Sonata». Собака отметил 34-летний пассажир, у которого во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

В ходе отработки территории Холодногорского района Харькова служебная собака среагировала на 19-летнего харьковчанина. Во время поверхностной проверки в одежде полицейские обнаружили полимерный пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения с характерным запахом каннабиса.

Также во время патрулирования города специальный собака своим поведением указал на 27-летнего прохожего. При проведении поверхностного осмотра у мужчины в кармане куртки полицейские обнаружили шприц с веществом, похожим на наркотическое.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

По всем выявленным фактам следственными территориальных отделов полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.