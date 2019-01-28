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28.01.2019  15:01   

Из-за ДТП на Салтовке стояли троллейбусы: подробности (ФОТО)

Авария произошла утром 28 января.


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Около 8.00 на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного столкнулись автомобили Kia и Peugeot, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной дистанции, вследствие чего и произошло ДТП.

После столкновения внедорожник отнесло в сторону троллейбуса. Движение общественного транспорта останавливалось на время оформления ДТП.

В результате аварии никто не пострадал.

На водителя автомобиля Kia патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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