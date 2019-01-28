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28.01.2019  16:11   

Пылающий в ночи: на Юбилейном неожиданно загорелся автомобиль (ФОТО)

Пожар на Салтовке возник поздней ночью.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение о пожаре на проспекте Юбилейный поступило в Московский отдела 28 января в 2:20.
 
Копы установили, что у подъезда дома произошло возгорание автомобиля «Hyundai Santa Fe».
 
52-летний владелец накануне вечером оставил свое транспортное средство у дома по месту жительства.
 
В результате пожара была повреждена передняя часть автомобиля. Пострадавших лиц нет.
 
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
 
Причины пожара устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пожар на салтовке, сгорел автомобиль, харьков
 
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