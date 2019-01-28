Пылающий в ночи: на Юбилейном неожиданно загорелся автомобиль (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 28 января Вера в себя, которой сегодня наделят звезды, позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 января Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.