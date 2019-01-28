28.01.2019 19:49

На Салтовке копы лишили незаконного торговца целого склада спиртного (ФОТО)

Во время комплексной отработки полиция Харькова проверяет заведения, торгующие спиртным.



hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, по улице Героев Труда участковые офицеры полиции обнаружили оборудованный для употребления спиртных напитков торговый павильон, где продавали алкогольные напитки без лицензии

Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли 6 кег пива, один кег сидра и 40 литров вина. 44-летний частный предприниматель не имел лицензии на право продажи данной продукции.

Также в ходе проверки полицейские обнаружили ряд нарушений правил торговли. В заведении осуществляли продажу алкогольных напитков на разлив, который не имел статуса предприятия общественного питания. Также, на торговой месте отсутствовал уголок покупателя, в котором размещается информация о собственника или уполномоченного им органа, книга отзывов и предложений, адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей, торговый патент, лицензии и тому подобное.

За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками в отношении нарушителя составлено два протокола об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса об административных правонарушениях. Мужчине грозит наказание в виде штрафа с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.