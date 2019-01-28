28.01.2019 16:25

Защита одного из виновников трагедии на Сумской не доверяет харьковским судмедэкспертам – заседание снова перенесли

Суд вызывает экспертов по делу о ДТП на Сумской для рассмотрения отвода.



mediaport.ua

Повторный отвод экспертам Харьковского научно-исследовательского института им. Бокариуса, которые проводили автотехническая экспертиза, заявил защитник Дронова Сергей Перепелица.

Об этом сообщает корреспондент «МедиаПорта» из зала суда.

На сегодняшнее заседание прибыла большинство пострадавших. Среди них: Людмила Фабрис, Игорь Берченко, Анна Комар, Оксана Нестеренко, Юрий Неудачин, Жанна Власенко, Тенатин Шевцова.

Пострадавшие Оксана Евтеева (Берченко), Марина Ковалева, а также еще один представитель семейства Фабрис просили рассматривать дело в их отсутствие.

Также об этом попросила сегодня одна из защитников Зайцевой Юлия Козырь.

По мнению Перепелицы, вывод днепровских экспертов, установивших, в частности, скорость Lexus, свидетельствует о некомпетентности харьковских экспертов. Поэтому он просил об отводе последних.

Против выступило обвинение, защита Зайцевой, большинство пострадавших и их представителей.

Судья Виктор Попрас вызвал экспертов для рассмотрения отвода в их присутствии на следующее заседание.

Перепелица также просил суд дать возможность допросить в суде днепровских экспертов.

Сторона обвинения, защитники Зайцевой возражали против допроса днепровских экспертов, ссылаясь на отсутствие у экспертов соответствующей квалификации. Большинство пострадавших и их представителей также выступили против удовлетворения заявления. Поддержали заявление Перепела пострадавшие Оксана Нестеренко, Игорь Берченко, представитель потерпевших Берченко-Евтеева Лариса Матвеева.

Суд в удовлетворении этого заявления отказал.

Следующее заседание назначено на 30 января.