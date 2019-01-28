28.01.2019 17:49

Пьяный нелюдь выкинул с 12 этажа двух котят (ФОТО)

За жизнь одного из несчастных животных продолжают бороться врачи.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 января в слободских отдела полиции поступило сообщение о том, что житель многоэтажки из окна выбросил двух котят.

Люди, которые стал свидетелями этого события, сразу же вызвали полицию.

Копы, прибывшие на место, обнаружили в мусорном баке умершего котенка, а возле него - искалеченное, но живое .

В ходе проверки было установлено, что 27-летний житель дома в состоянии алкогольного опьянения выбросил котят из окна квартиры, расположенной на 12 этаже.

Животное, которое выжила, в настоящее время находится в ветеринарной клинике.

Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия выясняются.